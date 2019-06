Maverick Viñales si ribella

È stato un banale malinteso, almeno secondo il diretto interessato, a costare la prima fila a Maverick Viñales nel Gp di Catalogna.

Il pilota spagnolo della Yamaha aveva chiuso le prove ufficiali al terzo posto alle spalle di Fabio Quartararo e di Marc Marquez, ma è stato penalizzato di tre posizioni per avere ostacolato il giro dello stesso Quartararo rallentando troppo dopo l’esposizione della bandiera a scacchi.

Viñales non ha preso bene il provvedimento, giudicandolo troppo severo: "Ho frainteso la bandiera a scacchi, non l'ho fatto di proposito o con intenzioni malevole, ma la pena e' troppo severa. Comunque devo accettarla, perché è così, ma non ci sono scuse".

Per la gara, comunque, è tutto aperto: "Partiamo dal sesto posto, il che non e' affatto male, sarebbe potuto andare peggio. Non sono cosi' lontano dalla prima fila, a pochi metri di distanza. Se ho un buon avvio all'inizio, penso che possiamo essere bravi, cerchero' comunque di essere davanti alla prima curva".

SPORTAL.IT | 15-06-2019 22:02