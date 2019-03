Maverick Viñales: "Stiamo riducendo il divario"

Maverick Viñales è sembrato piuttosto ottimista nel corso della conferenza stampa di presentazione del Gran premio del Qatar.

“Cerco di affrontare la stagione con una mentalità positiva, in questo pre campionato ho seguito la mia strada, ho guidato la moto come piace a me e ho realizzato ottimi giri. Dobbiamo ancora migliorare. Anche se la Yamaha ha lavorato davvero sodo, per essere lì in ogni gara dobbiamo fare un altro step. Ma sono molto contento della strada intrapresa” ha raccontato.

“Non vedo l’ora di cominciare e cercherò di essere davanti. Tutte le moto sono forti, ma noi stiamo riducendo il divario poco a poco e credo che tutte le soluzioni che stiamo testando si stiano rivelando positive” ha aggiunto l’ex Suzuki.

SPORTAL.IT | 07-03-2019 16:30