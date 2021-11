Mavericks, sollievo per Luka Doncic

17-11-2021 11:11

Quando una vittoria passa in secondo piano. Sono state ore di angoscia quelle vissute dai tifosi dei Dallas Mavericks a causa delll’infortunio subito da Luka Doncic nel finale del match contro Denver, vinto 111-101.

Ma l’esito degli esami è stato confortante.

L’impatto con Austin Rivers, che gli è crollato addosso dopo aver subito un fallo, e la conseguente torsione innaturale della caviglia sinistra di Doncic ha procurato allo sloveno solo una doppia distorsione, anche al ginocchio sinistro.

Non ci sono lesioni, quindi, come si poteva intuire dal fatto che Doncic era rientrato negli spogliatoi sulle proprie gambe. Sicura comunque la sua assenza nella super sfida di giovedì notte contro i Suns, ma non è da escludere che Doncic sia a disposizione di coach Kidd già per la rivincita in Arizona in calendario per sabato.

