Max Allegri al Milan: l'annuncio del tecnico sul suo futuro

Massimiliano Allegri si prepara a tornare in panchina dopo l’anno sabbatico seguito al suo addio alla Juventus. Secondo indiscrezioni, il mister toscano nel corso della stagione ha rifiutato alcune panchine prestigiose che si erano liberate proprio perché vuole ricominciare in estate, da zero. L’allenatore livornese è stato accostato negli ultimi tempi al Psg e al Milan in cerca di rilancio.

“Ho ancora una piccola vacanza. Quanto resta? Tre mesi di vacanza? Quindi altri tre mesi di vacanza vanno bene. A settembre devo tornare ad allenare, se mi abituo troppo bene alle vacanze poi non lavoro più. Quindi devo tornare!”, è il suo annuncio in un’intervista ad AFP.

Allegri ha smentito di aver avuto contatti con il Paris Saint Germain: “Non c’è nulla con il PSG, sarebbe una mancanza di rispetto per altri essere qui per parlare con Leonardo. Sono a Parigi, una città magnifica, per presentare il mio libro e in particolare i miei aneddoti, le mie esperienze. Sul mio futuro non so ancora nulla”.

Le voci sussurrano di un primo contatto con il Diavolo: la richiesta sarebbe di 10 milioni di euro a stagione, una cifra importantissima.

Ma secondo tanti il suo futuro non sarebbe in Italia ma all’estero. Allegri è ancora vago su questo punto: “Sto imparando l’inglese per la mia cultura personale! Perché quando vado all’estero, non riesco a comunicare”.

Negli scorsi giorni il suo agente Branchini si era espresso così sul suo futuro: “Lo vedo nella condizione ideale di chi sta ricaricando le pile ed è pronto a intraprendere nuove avventure. Ci sarà da fare delle valutazioni. Penso che la soluzione prediletta conduca all’estero, ma al momento non esistono né accordi né trattative”.

SPORTAL.IT | 20-02-2020 15:01