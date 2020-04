Max Allegri ancora in bianconero: nuove voci sul suo futuro

Massimiliano Allegri pronto a tornare in panchina. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico toscano potrebbe tornare a gestire una squadra bianconera: non la Juventus, ma lo storico club inglese del Newcastle.

Secondo indiscrezioni i Magpies stanno per cambiare proprietario: un fondo dell'Arabia Saudita, voluto dal principe ereditario saudita Bin Salman, avrebbe deciso di investire 344 milioni di euro circa per l'acquisto dell'80% delle azioni della società di Newcastle. A guidare il gruppo Amanda Staveley, che sta trattando con l'attuale proprietario Mike Ashley.

Secondo il Sun, gli arabi puntano su un rilancio in grande stile e hanno opzionato per la panchina anche Massimiliano Allegri, alla ricerca di una squadra dopo l'anno sabbatico seguito al suo addio alla Juventus.

Da capire se il mister livornese si farà convincere dall'ambizioso piano saudita: all'ex Juve sarebbe stato promesso un budget importante per il calciomercato, e l'arrivo al St James' Park giocatori di livello internazionale.

Allegri è nel mirino anche di altri club inglesi come il Manchester United e l'Arsenal, oltre che dal Paris Saint Germain in Francia. "Ho ancora una piccola vacanza. Quanto resta? Tre mesi di vacanza? Quindi altri tre mesi di vacanza vanno bene. A settembre devo tornare ad allenare, se mi abituo troppo bene alle vacanze poi non lavoro più. Quindi devo tornare!", aveva detto in un'intervista ad AFP.

