Max Allegri dà un consiglio a Kean

La Juventus è ancora indigesta per l’Inter a San Siro. Un anno dopo la vittoria che valse lo scudetto, la squadra di Allegri, già confermatasi campione d’Italia una settimana fa, ha fermato sul pareggio i nerazzurri in lizza per un posto in Champions.

Ronaldo ha risposto a Nainggolan e tanto basta a Max Allegri per gonfiare il petto nonostante un primo tempo da dimenticare: “Abbiamo preso gol in un momento di tranquillità, poi abbiamo subito ancora su azioni da corner rischiando di subire il raddoppio – ha detto il tecnico livornese a Dazn – Nel primo tempo, pur non giocando bene, abbiamo avuto possibilità di fargli male ma abbiamo sbagliato le scelte. Però poi abbiamo fatto un bel secondo tempo. Non era facile, l'Inter è forte e noi avevamo gli uomini contati. C'è da fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo finito fisicamente molto bene. Nella ripresa ho chiesto ai ragazzi di giocare più puliti, anche nel primo tempo abbiamo sbagliato 4-5 ripartenze. Bisogna migliorare la qualità del passaggio, comunque mi sono divertito molto".

Decisivo ancora Ronaldo: "È importante avere uno come lui, perché prima del gol ha avuto una reazione su un gol sbagliato e da lì ha giocato un'altra partita".

Allegri commenta poi lo spezzone giocato da Moise Kean: "Non so cosa diventerà, oggi i ragazzi fanno tre partite e vengono valutati con contratti che noi dovevamo ottenere in 100 partite. Comunque, con lui abbiamo allungato la squadra creando spazi tra le linee. Poi deve crescere, giocare 90' è diverso dal giocare 30'".



SPORTAL.IT | 27-04-2019 23:14