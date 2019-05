Max Allegri detta le condizioni ad Agnelli

Neppure l’indomani dell’uscita delle voci incontrollate sul possibile addio ormai certo di Massimiliano Allegri, in casa Juventus è stato il giorno giusto per l’atteso faccia a faccia tra il tecnico livornese e il presidente Andrea Agnelli.

Il futuro dell’allenatore che in bianconero ha conquistato cinque scudetti resta tutt’altro che definito a dispetto del contratto in essere fino al giugno 2020. L’andamento della stagione 2018-2019, con l'addio alla Champions già ai quarti di finale, non ha lasciato insensibili società e tifosi, così se il popolo bianconero caldeggia un cambio in panchina, anche in dirigenza iniziano ad accarezzare l’idea di avvicendare il tecnico arrivato a Torino nel luglio 2014 dopo le improvvise dimissioni di Antonio Conte a ritiro già iniziato.

Al momento però sembrano mancare alternative ritenute all’altezza, almeno dopo che la prima scelta Zinedine Zidane ha deciso a sorpresa di tornare al Real Madrid a stagione in corso, rendendo vani i contatti avuti con la stessa Juventus. Gli altri nomi seguiti e sognati sono quelli di Pep Guardiola, di Antonio Conte e di Mauricio Pochettino, graditi rispettivamente al presidente Agnelli, al vice Nedved e al ds Paratici, ma nessuno dei tre è facilmente agganciabile.

Tutto dipenderà comunque dal faccia a faccia tra Agnelli e Allegri previsto per i prossimi giorni, ma che non è ancora stato fissato. Possibile che l’appuntamento slitti addirittura alla fine del campionato o forse ai giorni successivi l’ultima partita casalinga della stagione, con annessa festa-scudetto, in casa contro l’Atalanta, in programma domenica 19 alle 15.

Incontro nel quale Allegri è pronto a sfoderare le proprie richieste per rilanciare la sfida verso la Champions. Richieste che, come riporta 'Sky Sport', consistono in un rinnovo fino al 2022 con annesso aumento d’ingaggio, con la certezza di poter contare su rinforzi importanti in difesa e a centrocampo. Allegri vuole inoltre avere carta bianca sul mercato e chiede un chiarimento in merito alla questione Dybala, reduce dalla peggior stagione alla Juventus.

Desiderata molto netti e significativi ai quali Agnelli dovrà rispondere in un senso o nell’altro.

