Max Allegri e quella tentazione

Grazie al primo gol stagionale di Paulo Dybala la Juventus mette in discesa la partita contro il Bologna e resta a punteggio pieno con sei vittorie in sei gare.

La settima sinfonia Allegri la cercherà contro il Napoli in quello che può già valere come un allungo per lo scudetto: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ho visto una squadra matura senza la presunzione che avremmo vinto sicuramente. Nella ripresa abbiamo perso qualche pallone di troppo, ma va bene così” le parole dell'allenatore bianconero a 'Sky Sport'.

Il tecnico livornese ha fatto un po’ di turnover, ma non per Ronaldo…: “Stiamo crescendo tutti, Perin ha debuttato bene, Bentancur ha giocato bene e Dybala sta crescendo. Quando Ronaldo riposerà? Volevo toglierlo, ma ho visto che aveva smania di segnare… Sta tirando molto, più di tutti nel campionato e ha già segnato tre gol, bene così. Qui è più difficile segnare".

SPORTAL.IT | 27-09-2018 00:10