Max Allegri in panchina: voci sul possibile ritorno alla Juventus

Tanti tifosi della Juventus continuano a sognare il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Il tecnico toscano sta trascorrendo il suo anno sabbatico dopo l’addio al club torinese nella scorsa estate, e molti supporters della Vecchia Signora, delusi dai primi 8 mesi di Maurizio Sarri, hanno nostalgia di lui e sperano in un suo riavvicinamento in vista della prossima stagione.

Le indiscrezioni intorno al mister toscano si infittiscono, le piste estere sono molte ma non si esclude neanche un ritorno in serie A, al Milan o alla Juventus. Voci rinforzate dai bookmakers, che come riporta Agipronews insistono nel considerare il mister livornese nella rosa dei possibili allenatori bianconeri nella prossima stagione.

Allegri, che resta in ottimi rapporti con il presidente Andrea Agnelli, compare in uno speciale quartetto di nomi per il dopo Sarri: con lui ci sono Simone Inzaghi, Pep Guardiola, e Zinedine Zidane. L’allenatore francese era dato tra i favoriti negli ultimi giorni, ma secondo i media spagnoli l’intenzione del Real è di riconfermarlo ancora per un anno: la delicata situazione sanitaria avrebbe portato i vertici dei blancos a concentrarsi già sulla prossima stagione. Inutile e complicato cambiare, meglio proseguire con lo stesso staff tecnico.

Proprio lo stop del Real toglie un’opzione all’estero per Allegri, seguito anche dal Psg e da alcuni club inglesi. La soluzione bianconera non è affatto da scartare e ci potrebbero essere sviluppi nelle prossime settimane. Allegri a Torino ha vinto 5 scudetti, 2 Supercoppe Italiane, 4 Coppe Italia, oltre ad arrivare 2 volte in finale di Champions League.

SPORTAL.IT | 20-03-2020 11:45