Max Allegri infierisce su Roma e Inter

Ha tremato, o forse no, perché il mantra di Max Allegri è “calma”. A Frosinone la Juventus ne ha avuta anche troppa, al punto di sbloccare la partita solo a dieci minuti dalla fine, su palla sporca trasformata in oro da Cristiano Ronaldo.

Fatto sta che dopo Valencia, i bianconeri sono tornati a mangiare il pane duro della Serie A sui campi di provincia, sempre con il medesimo epilogo: “Queste sono partite particolari, se non le sblocchi subito diventano difficili e così è stato, poi a furia di attaccare, crossare, provare e buttare palloni in mezzo il gol è arrivato. Venivamo da una partita dispendiosa giocata in dieci per un’ora, siamo stati bravi nella ripresa a cercare gli esterni” il commento di Allegri a 'Sky Sport'.

Se Ronaldo segna è la normalità, così come lo stanno diventando le prestazioni di Bernardeschi. Non così il digiuno di Dybala, ma Allegri smorza subito le polemiche: "Paulo ha bisogno di giocare, oggi ha fatto cose buone e altre meno, ma anche in partite così ci ha dato tecnica e palleggio. In queste gare è utile, crescerà di condizione".

Napoli rivale per lo scudetto? Sabato scontro diretto a Torino: "Sono tre anni che fanno molti punti, hanno avuto un calendario complicato, hanno preso un allenatore vincente e bravo, molto equilibrato che sta trasmettendo i suoi concetti. Le altre sono indietro, dobbiamo pigiare sull'acceleratore per staccare ancora più Roma e Inter. Sabato dobbiamo arrivare almeno a +3 sul Napoli"

