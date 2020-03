Max Allegri nel mirino di un grande club: novità sul suo futuro

Massimiliano Allegri è uno dei tecnici attualmente liberi più ambiti per la prossima stagione. L'ex allenatore della Juventus, accostato nelle ultime settimane ad alcune società inglesi, al Paris Saint Germain e al Milan, è finito nel mirino del Real Madrid, secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Spagna.

I blancos stanno meditando sul futuro, e l'esperienza di Zinedine Zidane si concluderà a giugno se non dovesse arrivare un trofeo tra la Liga e la Champions League. Nonostante il contratto in scadenza nel 2022, Zizou è in bilico tanto che Florentino Perez sta già pensando ai sostituti.

Secondo le voci riportate dal quotidiano madrileno Marca ne sono stati individuati due: Allegri, e Mauricio Pochettino, in cerca di rilancio dopo l'addio al Tottenham.

A febbraio Allegri in una intervista aveva confermato il ritorno in panchina, ma solo a partire dalla prossima stagione: "Ho ancora una piccola vacanza. Quanto resta? Tre mesi di vacanza? Quindi altri tre mesi di vacanza vanno bene. A settembre devo tornare ad allenare, se mi abituo troppo bene alle vacanze poi non lavoro più. Quindi devo tornare!".

SPORTAL.IT | 10-03-2020 15:21