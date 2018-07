Max Allegri non trattiene Higuain

In attesa di varare la squadra B, la Juventus vive un’estate… sdoppiata. Negli Stati Uniti infatti corrono e giocano amichevoli i giocatori che non hanno partecipato al Mondiale, mentre a Torino, agli ordini di Aldo Dolcetti, uno dei collaboratori di Allegri, sono sbarcati i reduci da Russia 2018. A guidare il gruppo ovviamente la stella Ronaldo, con a ruota Cuadrado, Dybala, Douglas Costa e Bentancur, oltre a Gonzalo Higuain, che sembra però sempre più vicino alla cessione. Sul tema-mercato si è inevitabilmente espresso Massimiliano Allegri, da Atlanta, nella conferenza stampa di presentazione dell’amichevole contro l’All Star della Mls, orfana di Ibrahimovic, ma che vedrà in campo l’ex Sebastian Giovinco.

E da Allegri sono giunte parole chiare sul futuro del Pipita: "Se ho dato l'ok alla cessione di Higuain? Il mercato lo fa sempre la società… Ci sentiamo tutti i giorni, al momento di attaccanti qui non ne ho neanche uno, torniamo in Italia e vediamo. Il 17, alla chiusura del mercato, la rosa della Juventus sarà competitiva come sempre, finora la società ha lavorato molto bene, ora aspettiamo di finire questa settimana di lavoro per poi rientrare l’8. Poi faremo una valutazione del mercato, che sarà in ogni caso eccellente, ma non avremo neppure il tempo di pensarci, perché il 19 già ci sarà il campionato".

Allegri sta lavorando con un gruppo sprovvisto di attaccanti: “Siamo dispiaciuti di non avere Ronaldo, ma anche Dybala, Higuain, Cuadrado e Douglas Costa, ma hanno giocato il Mondiale e avevano bisogno di giorni di vacanza, non è un problema solo nostro. Per fortuna, a parte Bentancur e Matuidi, abbiamo qui con noi tutti i difensori e i centrocampisti. Trovare l’intesa non sarà un problema trovare l'intesa".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 30-07-2018 20:40