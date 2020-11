Max Allegri, ora è tutto chiaro: la svolta sul suo futuro

Massimiliano Allegri vuole tornare ad allenare in Italia. Nelle ultime ore dalla Francia sono arrivate voci sul futuro dell’allenatore livornese, che si è allontanato forse definitivamente dal Paris Saint Germain. La posizione del tecnico dei parigini Thomas Tuchel resta traballante, ma ora l’ex mister della Juventus non è più considerato il candidato numero uno alla successione, per precisa volontà del diretto interessato.

Secondo quanto riportano i media francesi, infatti, sarebbe stato lo stesso Allegri a dire no all’offerta del Psg, perché punta ad una panchina in Serie A. Inoltre l’ingaggio richiesto sarebbe stato considerato troppo alto. Ora davanti a lui ci sono Mauricio Pochettino e Thiago Motta.

Allegri, fermo ormai da un anno e mezzo, guarda con favore al ritorno in Italia, e in particolare ha messo nel mirino la panchina dell‘Inter. La posizione di Conte non è più così salda come mesi fa, malumore dei tifosi è in crescita e l’ex bianconero, che gode di un ottimo rapporto con Beppe Marotta, è il primo nome sulla lista in caso la situazione precipitasse.

Allegri negli ultimi mesi è stato accostato a diversi club, italiani ed europei, tra i quali Roma, Manchester United, Psg e Real Madrid. Ma, anche a causa dei problemi economici causati dalla pandemia, il mister toscano si ritrova ancora senza una panchina ed ora ha fretta di tornare.

OMNISPORT | 12-11-2020 13:30