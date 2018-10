Max Allegri spiega la doppia fuga

Più singoli che gioco per la Juventus a Empoli, ma Max Allegri non boccia la prestazione della squadra, non solo per la vittoria, al termine della gara del “Castellani” decisa da una doppietta di Ronaldo:

“È normale che una squadra che vince dodici gare su tredici a volte sia un po’ stanca – le parole del tecnico livornese – Non eravamo partiti male, ma poi abbiamo rallentato e contro una squadra che gioca bene come l’Empoli ci sta di soffrire. Comunque abbiamo subito gol nell’unico tiro che hanno fatto”.

Il secondo gol di Ronaldo sembra essere già di diritto nella galleria del campionato bianconero: "Ronaldo è un esempio visivo per giocare a calcio, questa è la dimostrazione che la pratica va sopra la teoria. L’ho già detto, mi piange il cuore nel vedere bambini che non si divertono, che vanno solo a sentire teoria e nient'altro”.

Allegri ha poi spiegato le due “fughe” negli spogliatoi, al 40’ del primo tempo e prima dell’ultima punizione per l’Empoli al 95’: “Nel primo tempo sono dovuto andare in bagno, ho avuto problematiche… Alla fine ho perso solo cinque secondi, tanto o pareggiavamo o vincevamo…”.



SPORTAL.IT | 27-10-2018 22:55