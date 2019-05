Max Biaggi assolto dalle accuse di frode fiscale

Il Tribunale di Roma ha assolto Max Biaggi dall'imputazione di frode fiscale perché il fatto non sussiste. Il centauro romano era accusato di avere evaso 18 milioni di euro e per questo il pm Giuseppe Olivo aveva chiesto per lui la condanna ad un anno di reclusione, che il giudice monocratico Bruno Costantini ha respinto.

"Sono almeno venti anni che vivo nel Principato di Monaco. La mia è stata una scelta di vita. Lì vivono i miei figli con la madre, lì ci sono le mie moto, lì ci sono i miei amici, il mio ristorante, la mia palestra. A Roma vado solo quando serve e quando è necessario ma nella capitale non ho alcuna proprietà, neppure un immobile", aveva dichiarato in un dibattimento in aula il Corsaro.

SPORTAL.IT | 20-05-2019 20:11