Max Biaggi chiama Andrea Dovizioso in Aprilia

Andrea Dovizioso, che al termine della stagione in corso chiuderà il suo rapporto con la Ducati, è molto apprezzato in casa dell’Aprilia e si dice che la casa di Noale sia pronta a fargli una sostanziosa offerta.

Sul tema si è espresso ai microfoni di Sky Sport Max Biaggi: “Sarebbe un pensiero stupendo, aiuterebbe anche a far crescere tecnicamente la moto. Spero comunque che per Iannone si sistemi tutto e lui possa dare il suo contributo in Aprilia”.

OMNISPORT | 21-08-2020 16:17