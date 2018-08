Max Biaggi difende Guido Meda dalle critiche

Max Biaggi ha difeso Guido Meda su Twitter durante uno scambio con alcuni appassionati di MotoGp. Alcuni fan hanno accusato il telecronista di Sky di simpatizzare per Valentino Rossi e addirittura di avere attriti con Max Biaggi.

"Non so di cosa parli. Davvero. Con Max tutto va benissimo, il mio team di Sky non lo critica, non ne vede il motivo, anzi lo sentiamo in diretta molte volte con grande stima e riteniamo preziosissimo quello che dice. Penso che Max possa confermare".

E Biaggi ha subito risposto: "Confermo quello che dice Guido Meda", è lo scambio di battute riportato da Tuttomotoriweb.com.

SPORTAL.IT | 31-08-2018 10:05