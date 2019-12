Max Menetti dice grazie a tutti

“Complimenti ai ragazzi, è stata una partita straordinaria, ma complimenti anche al pubblico, che a Trieste ho dimenticato di ringraziare. Sono stato molto più sorpreso del primo tempo che non del secondo: se devo tirare le orecchie a qualcuno le tiro a me per i primi due quarti”. A dirlo Max Menetti al termine della vittoriosa gara di Treviso su Reggio Emilia.

“Sono naturalmente molto soddisfatto perché sono arrivati 2 punti molto importanti anche se per un’ora e mezzo non ho potuto essere quello che sono sempre, cioè un grande tifoso della Pallacanestro Reggiana. Ma questa gara, per noi, era davvero troppo importante” ha aggiunto il coach dei veneti.

SPORTAL.IT | 08-12-2019 21:21