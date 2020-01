Max Menetti sa cosa non va

Max Menetti non si nasconde l’importanza della posta in palio nella sfida con Varese. "Ci servono i 2 punti, la vittoria con i biancorossi vale tanto, anche visti i problemi che abbiamo in infermeria, anche se credo che Nikolic rientrerà e Cooke ha recuperato. Però affronteremo una squadra che non ci regalerà nulla e che è brava nel fare giocare male gli avversari: servirà pazienza" dice il coach di Treviso.

"Non ci siamo mai tirati indietro ma a volte il nostro difetto è la concentrazione e cercheremo di non ripetere certi errori" aggunge Menetti.

