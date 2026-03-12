Max Verstappen lascia la F1? Il pilota Red Bull sempre più annoiato: "Non mi diverto, ho altre distrazioni"

Che Max Verstappen non sia entusiasta del nuovo ciclo della F1 non è un mistero, ma rimane l'ambiguità sulla sua permanenza anche alla luce dei suoi progetti nel mondo GT e Endurance. Il pilota Red Bull chiarisce, ma punge ancora la FIA

Max Verstappen, si sa, non ha problemi ad esondare il proprio pensiero, soprattutto se è tagliente e polemico. Il pilota quattro volte campione del mondo piace per quello, per il fatto che coniuga risultati in pista (colti con fare pugnace) assieme ad uno spirito da Masaniello della F1, o da bastian contrario che fa sognare i tifosi duri e puri, poco sensibili al fighettismo della nouvelle vague di Liberty Media e di Drive To Survive.

Verstappen deluso dalle nuove monoposto: potrebbe lasciare la F1?

La vis polemica di Verstappen si è acuita con il nuovo ciclo tecnico del Mondiale, con le monoposto dall’aerodinamica rivisitata e una maggior enfasi sull’elettrico e sul recupero e gestione dell’energia che proprio non vanno giù all’olandese. Subito dopo la prima gara stagionale a Melbourne il pilota aveva espresso tutto il suo disappunto in merito all’esperienza di guida, asserendo di essersi sentito “vuoto”, senza provare alcuna emozione. Tanto da passargli la voglia di guidare in F1.

Dichiarazioni di un certo peso, pure per uno come lui che certo non ha l’attitudine nel soppesare le parole col bilancino. Aggiungendo il fatto che in questa stagione Verstappen farà il tanto agognato debutto alla 24 Ore del Nürburgring, correndo il prossimo 16 maggio a bordo della Mercedes (!) AMG GT3 Evo schierata dal team Winward Racing, le illazioni sul fatto che l’olandese sia pieno raso della F1 hanno ripreso quota dopo le voci che nelle ultime stagioni lo davano in rotta di collisione con Red Bull (con il defenestramento di Christian Horner le cose si sono poi appianate).

Ma il pilota resta, anche se vorrebbe “più divertimento”

Eppure, in questa “Formula E sotto steroidi”, come il quattro volte campione del mondo ha definito l’attuale F1, vuole rimanerci. Alla vigilia del GP di Shanghai, secondo appuntamento stagionale, Verstappen ha voluto mettere in chiaro il suo pensiero. Confermando le recenti parole di Stefano Domenicali secondo cui non intende mollare il campionato, l’olandese ai giornalisti ha confermato il proprio impegno in F1. Ma al tempo stesso ha ribadito: “Sicuramente vorrei divertirmi un po’ di più”, celando una frecciatina anche alla FIA.

“Ma comunque sto facendo altre cose che mi stanno divertendo”, riferendosi al suo prossimo impegno in pista con le GT al Nürburgring, “e spero in futuro di correre anche a Spa-Francorchamps e magari pure a Le Mans“. Verstappen ha un proprio team impegnato nelle corse endurance e GT, “e perciò ho molte distrazioni al momento, che comunque sono positive”.

“Nelle corse GT c’è meno politica. Non voglio aspettare di fare altro a 40 anni”

Al tempo stesso però l’olandese si è augurato che in F1 le cose “possano migliorare, ho parlato con la FIA e con la FOM, credo e spero stiano lavorando a qualcosa”. E se fosse divertente come in GT correre adesso in F1 sarebbe meglio, dove a suo dire la velocità ormai passa in secondo piano. E anche l’ambiente del paddock nelle gare endurance è diverso da quello da F1: “Mi si addice di più perché è più vecchia scuola, posso essere me stesso, c’è meno politica”. Pur sottolineando come comunque gli piaccia lavorare con le persone del team.

Il tempo comunque passa e Verstappen si sente appagato per quanto ha raggiunto: “Motivo per cui ora voglio avventurarmi in altro, e non aspettare di farlo a 40 anni. Non penso di dover essere solo un pilota di F1“. Nel frattempo ha suggerito alla FIA di adottare delle soluzioni (“Ne esistono anche di semplici”) per quanto concerne le batterie, in particolare per ovviare al problema della partenza “perché scattare con lo 0% non è piacevole e neppure sicuro. A Melbourne abbiamo rischiato un incidente a catena”. Difficile dargli torto.