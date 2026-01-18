Max Verstappen in gara quest'anno con Mercedes, ma alla 24 Ore del Nurburgring (e si muove anche Toto Wolff)

Sembra che quest'anno ci sia un allineamento di pianeti affinché Max Verstappen possa fare il suo debutto con le ruote coperte alla 24 Ore del Nürburgring. Ma prima ci sono dei dettagli da sistemare

Sembra che quest’anno ci sia un allineamento di pianeti affinché Max Verstappen possa fare il suo debutto con le ruote coperte alla 24 Ore del Nürburgring. Non più quindi al simulatore, ma proprio fisicamente in pista, nonostante l’impegno pressante con la F1 in una stagione cruciale per molti team, Red Bull compresa.

Il 2026 cruciale per Red Bull in F1

Il 2026 infatti vede il debutto dei nuovi regolamenti tecnici, e per il team delle bevande energetiche questa stagione segna l’entrata nel vivo della collaborazione con Ford per una power unit su cui Red Bull ha messo la firma. Insomma, per il team è praticamente un esordio da costruttore, un salto carpiato nel buio dopo essere stata sempre destinataria di motori forniti da altri (segnatamente Honda). Inoltre il calendario di F1 sarà molto fitto, con 24 gare.

Ma dietro le quinte si lavora per il debutto di Verstappen con Mercedes alla 24 del Nurburgring

Eppure, come riporta il sempre ben informato The Race, la possibilità che Verstappen corra il prossimo 16-17 maggio al Nürburgring iniziano a diventare un po’ più concrete. Il quattro volte campione del mondo ovviamente correrebbe con il suo team, Max Verstappen.com, con il sostegno del preparatore 2 Seas Motorsport. La scuderia lo scorso dicembre ha firmato una collaborazione con Mercedes, dopo la precedente con Ferrari, per la fornitura delle vetture, le AMG GT3 per il WEC.

Motorsport.com ha riportato il fatto che Red Bull, sia il team di F1 che la multinazionale stessa, e Mercedes abbiano dato il nulla osta a Verstappen affinché possa disputare la gara endurance. C’è però un problema: gli imprescindibili appuntamenti di preparazione alla 24 Ore del Nürburgring-Nordschleife coincidono con i GP del weekend di F1. Ecco quindi che Mercedes con i suoi vertici, dal capo del marchio tedesco Ola Källenius a Toto Wolff (che nel recente passato ha sperato di acquisire i servigi di Verstappen), ha richiesto alla Federazione tedesca degli sport motoristici (DSMB) che le date possano essere rimaneggiate.

Gli ostacoli per Verstappen e come Mercedes pensa di superarli

Quindi, l’olandese per correre la tanto bramata 24 Ore (che si svolge in un fine settimana libero da gare di F1, quindi bisogna approfittare) deve timbrare il cartellino in altri appuntamenti della Nürburgring-Langstrecken-Serie. Ma come abbiamo visto c’è un conflitto di date: la NLS1 si disputa nel weekend del GP di Cina del 15 marzo, la NLS2 in quello del Giappone del 29 marzo e la NLS3 in quello del Bahrain del 12 aprile. E come se non bastasse, le qualifiche del 18-19 aprile coincidono con il GP dell’Arabia Saudita.

Mercedes perciò pare abbia chiesto alla Federazione tedesca di spostare la NLS1 al 21 marzo, quindi di una settimana, anche se coinciderà a sua volta con un appuntamento di un’altra serie motorsportiva legata al circuito tedesco, la Rundstrecken Challenge Nürburgring.

Eppure è comprensibile come la Federazione non intenda lasciarsi sfuggire l’occasione di portare un campionissimo (senza nulla togliere agli altri) come Verstappen al Nürburgring e nel campionato. Un pilota del genere è una manna del cielo per gli organizzatori, essendo catalizzatore di interesse, pubblicità e pubblico.

Con chi potrebbe correre Verstappen?

Detto ciò, circolano anche ipotesi sui compagni di squadra potenziali. Anzitutto, riporta The Race, a seguire l’equipaggio sarà il team Winward Racing, che sulla gara del Nürburgring vanta maggiore esperienza (sei partecipazioni) rispetto a 2 Seas Motorsport. E che potrebbe schierare una seconda AMG GT3 con marchio Red Bull (cosa abbastanza notevole se consideriamo la rivalità tra i due marchi in F1).

Verstappen potrebbe correre assieme al vicecampione DTM uscente Lucas Auer, Jules Gounon e Dani Juncadella, con quest’ultimo in ottimi rapporti con l’olandese. Motorsport.com infine rilancia le voci secondo Verstappen non veda invece di buon occhio un veterano del Nordschleife come Maro Engel, reo di averlo criticato per il test sul circuito tedesco dello scorso maggio affermando che il campione di F1 aveva giovato di un Balance of Performance tale da permettergli dei buoni tempi. Cosa che provocò la stizza di Verstappen, che rispondendo al pilota sui social parlò di accuse false: “Non spargere falsità quando non sai come è stata messa a punto la vettura e il set-up del motore. Perché mai dovrei partecipare a una giornata in pista NLS con il BOP sbagliato?”.