Maxi intreccio Inter-Juventus, fan scatenati sui social

Le mosse di Inter e Juventus sembrano indissolubilmente legate e destinati allo scontro, in campo come nelle trattative di mercato. Nomi, affari, clausole: c’è sempre un retroscena a sorpresa quando un giocatore di queste due squadre (anche ex) finisce sui taccuini dell’altra. Soprattutto quando si parla di Mauro Icardi.

Clausola Icardi, il retroscena del Corriere

Il Corriere della Sera scrive a proposito della situazione contrattuale dell’ex capitano dell’Inter. Nel cederlo l’estate scorsa al Paris Saint-Germain, il ds nerazzurro Marotta si sarebbe tutelato inserendo nel contratto stipulato una clausola particolare: in caso di rivendita in Italia dopo il riscatto fissato a 70 a milioni, il club francese dovrebbe pagare altri 10 milioni all’Inter. Insomma, dalla cessione di ‘Maurito’ ad altro club italiano il club nerazzurro ricaverebbe ben 80 milioni.

Juve su Maurito: è il preferito da Sarri

E qui entra in gioco la Juventus. Perché l’altro club italiano, sempre secondo il Corriere, è quello bianconero. Paratici non ha mai smesso di tenere vivi i contatti con Wanda Nara e, in vista del prossimo campionato, Icardi potrebbe essere il nuovo crac per l’attacco. Del resto, è il preferito da Sarri: già dopo il divorzio dal Napoli di Higuain, l’attuale tecnico della Juve aveva chiesto esplicitamente l’argentino al suo posto.

Intreccio Juve-Inter: il nome clamoroso

Ma c’è un altro risvolto a sorpresa nel clamoroso scenario delineato dal Corriere: l’Inter, infatti, con il tesoretto ricavato dalla cessione di Icardi e con un altro bonus ottenuto dalla cessione di Lautaro al Barcellona (70 milioni più il cartellino del talentuoso centrocampista Arthur) avrebbe 150 milioni a disposizione per dare l’assalto a una delle bandiere della Juventus, vecchio pallino di Marotta e oggetto dei desideri di Conte: Paulo Dybala.

Juve su Icardi, la reazione dei tifosi

Sono molti i commenti dei tifosi interisti indispettiti per il nuovo assalto della Juve a Icardi. “Sicuro hanno bisogno di lui per vincere lo scudetto”, ironizza un fan. Un altro tifoso è preoccupato: “Ad oggi sono fortissimi, gli manca solo un centravanti. Con Icardi gli risolvi il problema per 5 anni. Per non parlare di tutti i gol che farà da loro il nostro ex capitano e le perculate di Wanda & Co”.

Inter su Dybala, fan scatenati

Anche la possibile partenza di Dybala, destinazione Milano, scatena reazioni inviperite. Questa volta, di marca bianconera. “Non ci credo, secondo me sono più gli altri a volere Icardi alla Juve che la Juve stessa. Dybala a quelli là? Mai”, scrive preoccupata una tifosa. “Non riesco a immaginare una Juve senza Dybala, che possa andare all’Inter mi sembra fantascienza”, taglia corto Giulio.

SPORTEVAI | 25-04-2020 10:55