Maxi Lopez, frecciate velenose a Wanda Nara e Mauro Icardi

Maxi Lopez sta per tornare in Italia. L’attaccante argentino, dopo una fruttuosa esperienza in Brasile al Vasco da Gama, sta cercando un club in serie A (su di lui anche il Brescia). A fare rumore in queste ore è però un’intervista che l’ex Milan e Torino ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport, in cui torna ad attaccare, senza peli sulla lingua, l’ex moglie Wanda Nara e l’ex amico Mauro Icardi.

“Vivrò a Milano, non vedo i miei figli da gennaio – è la prima accusa che l’argentina manda alla show-girl -. Recentemente sono andato a Milano pensando di poter passare del tempo coi miei figli, ma sono stati portati via appositamente. È così da anni, devo essere forte. Con Wanda non parlo nemmeno più, tanto poi mi ritrovo tutto sui social. Icardi? Sono del tutto complementari, se lei fa una cosa è perché lui approva. Viaggiano in tandem”.

Poi rivela un retroscena, commentando la diatriba in atto tra la coppia e l’Inter: “Wanda chiese anche a me di potermi fare da agente quando dovevo passare dal Catania al Milan. Rifiutai perché per me non va bene mischiare vita privata e professionale“.

Sul suo futuro ha le idee chiare: “Dialogo con 2-3 club. Un domani vivrò a Milano. Se dovessi ritrovarmi Icardi di fronte in campo? L’approccio resta sempre lo stesso e lo conoscete già… Sono andato al Vasco perché era un momento in cui sentivo di dover cambiare A me capita spesso. Avevo un altro anno di contratto ma il presidente non ha mantenuto la parola sul progetto e mi sono liberato”.

Poi lancia una chiara sfida a Wanda Nara: “Ora cerco una nuova avventura sul campo. Poi, quando smetterò, vorrei fare il procuratore”.

SPORTAL.IT | 08-07-2019 10:27