Maxi Lopez rivede l'Italia: il Brescia lo aspetta

Un vecchio volto della serie A si prepara a tornare a calcare i campi di casa nostra.

Si tratta di Maxi Lopez, l'argentino che in passato ha vestito le casacche di Catania, Milan, Sampdoria, Chievo, Torino e Udinese. In Brasile da un anno (dove ha giocato e segnato con la maglia del Vasco da Gama), ora torna d'attualità la voce di un suo possibile ritorno in Italia.

Nelle scorse settimane si era parlato di Lecce, ma nel frattempo sembra essere arrivato il sorpasso da parte di un'altra neopromossa: si tratta del Brescia, che potrebbe offrire al centravanti un contratto di durata annuale.

SPORTAL.IT | 23-06-2019 20:51