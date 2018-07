Maxi Lopez tra Parma e la Cina

Dopo essersi sfiorati già a gennaio, Maxi Lopez e il Parma potrebbero dirsi sì in vista della stagione del ritorno in A dei crociati, ma l’affare è ancora in discussione perché oltre che da quella del Frosinone, il Parma deve guardarsi anche dalla concorrenza di un club cinese. Si tratta del Qingdao Huanghai, che ha offerto all’argentino un ricco contratto biennale.

Lopez, attualmente svincolato, è reduce da una buona annata all’Udinese, dove il giocatore si è rilanciato dopo le difficoltà incontrate nell’ultima fase dell’esperienza al Torino, ma si è preso qualche giorno di tempo per riflettere: le cifre offerte dal Qingdao non sono paragonabili a quelle che girano in Serie A, ma Lopez sembra ancora poter preferire restare in Europa.

SPORTAL.IT | 05-07-2018 23:10