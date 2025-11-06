Maxi Lopez-Wanda Nara, la mafia avrebbe proposto di "punire" Icardi: il clamoroso retroscena di Bergessio

Il triangolo amoroso Maxi Lopez-Wanda Nara-Icardi è forse il gossip che più di tutti ha ormai stancato, eppure le cronache non mancano di arricchirsi spesso di dettagli ulteriori, a prescindere dalla volontà dei protagonisti.
Lopez-Nara-Icardi, il triangolo del gossip
La vicenda è ormai risaputa anche a chi non segue il calcio: Maxi Lopez, amico del giovane Mauro Icardi, era sposato con Wanda Nara con cui aveva avuto tre figli ma fu tradito dalla donna che aveva instaurato una relazione, e quindi finì per sposarsi quello che sarebbe poi diventato il capitano dell’Inter e con cui avrà poi altri due figli.
Il retroscena di Bergessio
A riportare alla luce una vicenda legata al noto “tradimento” è stato questa volta Gonzalo Bergessio, ex attaccante del Catania, che ha raccontato in diretta radio un episodio inquietante legato a quel periodo intervenendo a ‘Más de una Copa’ su DSports Radio. Bergessio, soprannominato “El Toro”, è stato tre anni al Catania assieme a Maxi Lopez, dal 2011 al 2014 (30 gol in 96 presenze con gli etnei).
Maxi Lopez e la proposta della mafia
Stando a quanto riportato, alcune persone vicine alla criminalità siciliana avrebbero offerto il loro “supporto” a Maxi Lopez per vendicarsi del presunto tradimento dell’ex compagno di squadra Icardi, che avrebbe poi sposato Wanda Nara. “Eravamo in Sicilia, e i ragazzi erano piuttosto esuberanti lì. Dissero a Maxi: ‘Vuoi che inseguiamo quel ragazzo?’”, ha raccontato Bergessio, riferendosi a Icardi. E la scena non sarebbe un racconto riportato: “Ero lì, l’ho sentito con le mie orecchie”, ha assicurato. L’ex centravanti ha aggiunto che l’intervento pacificatore di Lopez fu decisivo: “Se gli ha salvato la vita? Letteralmente”.
“Maxi Lopez salvò la vita a Icardi”
Bergessio racconta infatti che Maxi Lopez avrebbe scelto la via del buon senso, frenando gli animi: “No, no, calmatevi”, avrebbe risposto, evitando che la situazione degenerasse in qualcosa di ben più grave. Le parole di Bergessio sono state riportate da molti media argentini: il beneficio del dubbio è lecito, al riguardo, in ogni caso il gossip si è arricchito di un altro, probabilmente inutile, episodio.