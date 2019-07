Maxi offerta per Belotti: la risposta del Torino

Andrea Belotti nel mirino del West Ham, secondo quanto riporta Tuttosport. Il club inglese avrebbe offerto 60 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante del Torino, ricevendo in risposta un secco rifiuto da parte di Urbano Cairo, che vuole trattenere sia il capitano sia un altro elemento ambito da molti come Izzo.

Gli Hammers, che hanno ceduto Arnautovic in Cina allo Shanghai SIPG, potrebbero rifarsi sotto nelle prossime settimane.

SPORTAL.IT | 15-07-2019 11:01