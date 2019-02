Maxi rissa prima di Lazio-Siviglia

Nella serata di mercoledì, prima della partita fra Lazio e Siviglia, è scoppiata in pieno centro a Roma una maxi rissa, molto probabilmete fra tifosi, che ha portato a quattro accoltellati.

Il più grave, come riporta il Messaggero, è uno spagnolo, presumibilmente un tifoso del Siviglia, che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia.

Secondo le prime ricostruzioni, le persone coinvolte nella rissa sarebbero all’incirca 40 e il tutto è cominciato intorno alle 21.30 in via Leonina.

Gli altri feriti dovrebbero essere un inglese, uno spagnolo e un americano.

