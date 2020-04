Maxi ritiro: la strategia del Parma

Il calcio italiano potrebbe a breve riprendere gradualmente i lavori in vista di una possibile ripartenza del campionato, sotto le nuove disposizioni della commissione medica della Figc, che ipotizza maxi ritiri e tamponi per tutti.

Secondo il Corriere dello Sport, il Parma è al lavoro per non farsi cogliere impreparato se davvero si riprenderà a giocare: il club ducale ha già avviato le pratiche di sanificazione e le modifiche logistiche per isolare squadra e staff nel centro sportivo di Collecchio, dove si svolgerebbe il ritiro.

Sarà però necessario, riporta il Corriere, appoggiarsi ad uno degli alberghi di Collecchio, a poche centinaia di metri dal centro, per ospitare una parte dello staff e dei collaboratori che opereranno durante il periodo.

SPORTAL.IT | 17-04-2020 11:28