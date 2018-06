Maxi tentativo per il Frosinone

Conquistata la A nello spareggio con il Palermo, il Frosinone si guarda attorno per allestire una formazione in grado di dire la propria anche nella massima serie.

Tra i nomi accostati al club ciociaro nelle ultime ore c'è anche quello di Maxi Lopez, che nell'ultima stagione ha indossato la casacca dell'Udinese ma che potrebbe lasciare il Friuli.

Il classe 1984 è presenza fissa in Italia ormai dal 2010, quando il Catania lo prelevò dai brasiliani del Gremio. In seguito ha giocato anche con Milan, Samporia, Chievo e Torino. Lo scorso anno, in bianconero, 2 gol in A.

SPORTAL.IT | 22-06-2018 17:00