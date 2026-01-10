Un altro Ibrahimovic all'Ajax: Maximilian lascia il Milan per l'Olanda. La supervisione di Zlatan nella trattativa

Il figlio di Zlatan Ibrahimovic, Maximilian, lascia il Milan in D e approda all'Ajax, proprio come il padre. Il quale ha dato il suo contributo nel seguire la trattativa e fare in modo che andasse in porto

Nel 2001 Zlatan Ibrahimovic fece la storia dell’Ajax come operazione in entrata più costosa nella storia del club. Allora si trattava di 7,8 milioni di euro per assicurarsi lo svedese: altri tempi, se pensiamo che nel 2022 la società olandese spese 31 milioni di euro e passa per assicurarsi dal Tottenham Steven Bergwijn (e prima ancora, nel 2017, presero pure un certo David Neres per 22 milioni di euro).

Maximilian Ibrahimovic sulle orme del padre

Chissà se un giorno anche Maximilian Ibrahimovic raggiungerà certe valutazioni (lungi da noi considerarlo un predestinato con pressioni inopportune solo per via dell’anagrafe e del dna prestigioso). Intanto, il classe 2006 pare stia percorrendo la stessa traiettoria dell’illustre genitore, pure alla stessa età: proprio come il padre, allora non ancora ventenne, anche il giovane rampollo approderà infine all’Ajax.

Gli eredi di Ibrahimovic al Milan

Attualmente l’erede di Ibra è al Milan Futuro, la seconda squadra che partita dalla C nell’ultima stagione ha subito la retrocessione in D, e dove l’ex giocatore rossonero ma anche del Barcellona, della Juventus e dell’Inter è una figura preminente in qualità di consulente strategico. E dove giocano i suoi figli: non solo Maximilian, ma anche Vincent, centrocampista classe 2008 che ha firmato il suo primo contratto da professionista lo scorso dicembre.

Restando invece al primogenito, buon sangue non mente visto che in 16 presenze col Milan Futuro ha messo a referto 5 gol e 4 assist. Saranno forse questi numeri a far finire l’ala nella lista desideri dell’Ajax, con il club che in questo modo intende puntare su un prospetto andando al di là dell’operazione nostalgia (e anche di marketing, se vogliamo).

L’operazione col Milan è in porto: Maximilian Ibrahimovic andrà all’Ajax, i dettagli

Sta di fatto che siamo arrivati allo scambio di documenti con il Milan. Insomma, ormai è fatta: Maximilian andrà al club olandese in prestito di sei mesi con diritto di riscatto. La società rossonera, a sua volta, si è tutelata opzionando una percentuale sulla futura rivendita.

Che sia l’alba dell’ascesa di un nuovo figlio d’arte nel calcio? La storia di questo sport è pregna di esempi del genere, dai Maldini ai Chiesa, passando per gli Zidane, i Thuram o i recenti debutti della genealogia di Gianluigi Buffon e Alena Seredova o di Fabio Grosso.

All’Ajax Ibrahimovic Senior strabiliò nel periodo in cui fece parte della squadra (sino al 2004) con le sue percentuali realizzative, conquistando inoltre due campionati e non sfigurando anche nelle Coppe nazionali. A Maximilian si può augurare, per ora, di non rimanere stritolato dai confronti con il leggendario padre e di portare avanti la sua carriera il più in alto possibile, ma senza pressioni nocive.