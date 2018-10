Mazzanti: "Il sogno non si è ancora realizzato"

Il commissario tecnico Davide Mazzanti non si concede il lusso di rilassarsi dopo la vittoria contro la Cina nella semifinale mondiale: "Ho pensato, devo preparare la Serbia… Non sono nemmeno uscito dalla partita. Sono felice di essere in questa situazione perché penso che il sogno sia ancora più avanti".

Con la Cina 5 set combattuti: "Mi aspettavo una partita così. Peccato per il secondo set e nel quarto abbiamo sbagliato un po' nel cambio palla. Ma le ragazze sono state bravissime a rimanere in partita e si sono organizzate fra di loro a livello tattico per limitarle. La Serbia? Voglio vedere l’altra semifinale per capire bene come affrontarle al meglio. Capire alcune situazioni dove possiamo metterle in difficoltà", sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 19-10-2018 15:20