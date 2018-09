Mazzarri: 'Abbiamo dominato su un campo di patate'

Il Torino rinvia l’appuntamento con la prima vittoria in trasferta della stagione, ma Walter Mazzarri promuove la prova della squadra dopo il pareggio di Udine.

Affidato alla società il compito di recriminare per le decisioni arbtrali, il tecnico toscano, che ha analizzato la partita ai microfoni di 'Sky Sport', se la prende con il manto erboso della “Dacia Arena”: “Abbiamo dominato in lungo e in largo su un campo di patate che ci ha condizionato nell’ultimo passaggio. Abbiamo fatto quasi l’80% di possesso palla, ma non parlo di arbitri, io parlo di campo, al resto pensa la società. Siamo stati sfortunati, avremmo dovuto avere qualche punto in più per quanto fatto vedere finora”.

Nota negativa l’infortunio in avvio di Iago Falque, sostituito da Zaza. Rivedibile l’intesa dell’ex juventino con Belotti: “Mi spiace per Iago, ma sono contento li abbiate visti insieme, era quello che volevate – ironizza Mazzarri – Simone e Andrea sono bravi dentro l’area, dobbiamo imparare a servirli meglio con i cross così come loro devono imparare a smarcarsi meglio dividendosi l'area".

