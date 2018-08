Mazzarri avverte: "Davanti siamo in troppi"

Il Torino si prepara alla sfida contro la Roma.

Queste le parole di Walter Mazzarri durante la conferenza stampa: “La Roma era una grandissima squadra già l’anno scorso, ma in estate hanno fatto cose strabilianti soprattutto a centrocampo. Dovremo essere perfetti per portare a casa un risultato positivo. Sappiamo il valore dell’avversario ma siamo consapevoli della nostra forza”.

Il tecnico granata ha risposto anche a domande sul mercato: “Quella di ieri è stata una giornata movimentata. Ringrazio chi è rimasto e chi è andato via, mi spiace non aver potuto salutare alcuni giocatori. Zaza? Non l’ho ancora visto, dovrò testare le sue condizioni come quelle dei nuovi arrivati. La squadra è numericamente a posto, tranne in attacco: lì siamo in troppi”.

SPORTAL.IT | 18-08-2018 16:50