Mazzarri: "Belotti deve fare come Cavani"

Il Torino travolge la Sampdoria al Marassi grazie alle reti di Belotti (doppietta), Iago Falquè e Izzo.

Walter Mazzarri si è detto soddisfatto della prestazione della propria squadra: “Abbiamo avuto un approccio come a Bologna: in un campo difficile come Marassi siamo riusciti ad interpretare la gara come se giocassimo in casa. Adesso non bisogna cullarsi su questa vittoria, anzi: bisognerà limare gli errori commessi”.

”Belotti? Tutti gli attaccanti che ho allenato hanno avuto dei momenti di crisi – ha dichiarato il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Io ho cercato di dargli serenità, tranquillità, gli ho detto di giocare per la squadra. E’ giovane, come è migliorato Cavani lo può fare anche lui. E’ un centravanti completo, calcia sia con il destro che con il sinistro. Può migliorare sull’uno contro uno: ci stiamo lavorando”.

SPORTAL.IT | 04-11-2018 18:05