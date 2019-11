Mazzarri, Cairo punta al rinnovo

Urbano Cairo conferma pienamente la fiducia all'allenatore del Torino Walter Mazzarri: "Io non ho mai pensato neanche per un secondo di poter cambiare il mio allenatore, che ho inseguito per molti anni. Soltanto un mese e mezzo, due mesi fa parlavamo di rinnovo", sono le parole riportate da Sportmediaset.

"Di rinnovo evidentemente torneremo a parlare appena lo decideremo insieme, ma è una cosa che andrà fatta nel prossimo futuro", ha detto a margine di un evento a Milano.

SPORTAL.IT | 12-11-2019 21:19