Mazzarri cambia la difesa del Torino

Dopo la deludente prestazione di lunedì sera nel posticipo contro il Lecce, terminato 2-1 per i pugliesi, Walter Mazzarri ha in mente un cambio in difesa in vista della prossima sfida di domenica contro la Sampdoria: il tecnico toscano è pronto infatti a far esordire in campionato il brasiliano Lyanco, che affiancherà nel reparto arretrato Izzo e Bonfiazi. Bocciatura quindi per Djidji, autore di una partita negativa contro i leccesi.

Nel frattempo, sembra vicina a sbloccarsi la situazione legata a N'Koulou: quest'ultimo, infatti, ha ripreso ad allenarsi con la squadra e punta a riconquistare il posto da titolare dopo le polemiche sollevate negli ultimi giorni di calciomercato.

SPORTAL.IT | 19-09-2019 13:41