Mazzarri cambia ruolo a Zaza

Il Torino va a San Siro per sfidare l’Inter per la seconda giornata del suo impegnativo inizio di campionato. Prima da ex a San Siro per Walter Mazzarri, che i nerazzurri li ha già battuti proprio alla guida dei granata, ma in casa, lo scorso aprile. Il tecnico toscano ha parlato in conferenza e sembra avere ancora in mente la partita contro la Roma: "Dobbiamo ripartire dalla mentalità e dallo spirito di squadra che ho visto nel secondo tempo contro la Roma. Purtroppo ci è mancato solo il risultato, ma se continueremo a giocare sempre così, di partite ne perderemo poche".

Poche parole sull'Inter, sull'"amico-nemico" Spalletti e su quello strano saluto al termine della gara dello scorso campionato: "Spalletti è un tecnico molto preparato che allena una squadra forte, ma noi dobbiamo fare la nostra partita e metterli in difficoltà. La stretta di mano dello scorso anno è stato solo un malinteso, ma in senso goliardico, non c'era nient’altro".

Meglio concentrarsi sul Toro che verrà, le cui fortune passeranno dalla convivenza tra Belotti e Zaza. Difficile? Non per Mazzarri: "L'anno scorso il Gallo ha subito tanti stop, ora è tornato quello che conoscevo, l'uomo a tutto campo. Zaza? La mia sensazione è che possa far bene anche come seconda punta”.

SPORTAL.IT | 25-08-2018 23:55