Mazzarri ci crede: "Non firmo per il pari"

Durante la conferenza stampa alla vigilia del derby con la Juventus Walter Mazzarri ha fatto il punto sul momento del Torino: "E' stata ovviamente una settimana più corta del normale, perché si gioca di venerdì, ma bella, perché siamo tutti contenti per il risultato ottenuto col Milan".

"C’è adrenalina e c’è soddisfazione in vista del derby. Per chi fa calcio sono queste le partite che si vogliono vivere. E credo che i ragazzi siano più maturi di qualche tempo fa per poter gestire un po’ di euforia. E’ il salto di qualità definitivo che mi aspetto per poter fare domani una partita al massimo delle nostre possibilità".

"Bisogna provare a fare una partita alla pari con la Juve – dice Mazzarri -. Se ci riusciamo, possiamo definirci una squadra importante per davvero. Firmare per il pari? No, io punto sempre al massimo. Anche se si gioca contro una squadra che sembra invincibile, non firmo mai per un risultato a metà. Potrebbe anche succedere che riusciamo a fare qualcosa di straordinario".

SPORTAL.IT | 02-05-2019 18:29