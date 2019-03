Mazzarri: "Come quell'anno a Napoli"

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri a Sky commenta felice la vittoria contro il Frosinone: "Oggi il primo tempo non mi è piaciuto. Siamo andati in svantaggio su un piazzato. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e l'abbiamo ribaltata. Gli obiettivi? A Napoli, al primo anno, ho preso la squadra al sestultimo posto, abbiamo lavorato e pensato sempre alla prossima partita. Poi i risultati li conoscete. Quest'anno è come il primo anno di Napoli, dobbiamo fare la stessa cosa, giocare da squadra matura. A Napoli ci misi un po' meno perché c'era un gruppo italiano, qui invece vengono da diversi paesi e campionati".

Belotti scatenato: "Meritava di fare il terzo gol. Stava giocando benissimo e non gli usciva il gol. Ora ha cominciato a metterla dentro".

SPORTAL.IT | 10-03-2019 17:50