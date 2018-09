Mazzarri: "Dovevo cambiarne 8"

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri analizza così la brutta sconfitta casalinga contro il Napoli: "Volevo ringraziare i tifosi. Oggi sembravamo un'altra squadra rispetto ad Udine, faccio fatica a parlare di tattica. Nelle scorse gare eravamo cresciuti esponenzialmente, ma oggi sembrava ci fossimo scordati tutto. Oggi non eravamo in campo, parlavo con Frustalupi e gli dicevo: Quanti ne dobbiamo cambiare? 7 o 8? Sembravamo un altra squadra, voglio dire ai tifosi che mi dispiace".

"Alla Dacia Arena mi erano piaciuti tanto, eravamo una squadra ben delineata. Continuo a ripetere che non si può entrare in campo come siamo entrati oggi. Non c’erano avvisaglie. E’ stata una giornata negativa di tutti. Se non ci muoviamo in campo è difficile fare gli schemi".

