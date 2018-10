Mazzarri è furioso contro gli arbitri

Walter Mazzarri, dopo la vittoria sul Frosinone, è una furia contro la classe arbitrale e ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Sono stanco di perdere punti. Gli arbitri influiscono sempre sui risultati”.

“Anche oggi – ha continuato il tecnico granata – ci hanno provato, visto che c’era fallo su Sirigu in occasione del gol del 2-1. Poi anche noi abbiamo i nostri difetti, visto che questa partita era da chiudere subito. Ma ormai sono stufo di vedere delle conduzioni di gara così, meritiamo più rispetto”.

Su un disegno contro il Torino: “Questo non lo so. Però vedo atteggiamenti strani, brutti. Non si può più dialogare con il quarto uomo. Contro il Napoli, Koulibaly andava espulso, visto che ha allontanato il pallone ed era già ammonito e questo non lo ha detto nessuno. Stessa cosa doveva succedere con Udinese e Roma”.

Sulla squadra: “Mi sono arrabbiato molto all’intervallo perchè sul 1-0 dovevamo chiudere la gara, invece abbiamo dato coraggio a una squadra che lotta per non retrocedere come il Frosinone. La squadra sta crescendo sotto certi parametri e penso sia una buona crescita. Ma sono arrabbiato perchè ci mancano tre punti che nessuno ci darà indietro”.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 23:50