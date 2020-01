Mazzarri furioso con Verdi: "Porti rispetto"

“Verdi eviti di perdere certi palloni e la prossima volta non lo cambierò. Se lo cambio c'è un motivo: ha perso energie, ho messo Laxalt e abbiamo iniziato a giocare meglio". Non le ha mandate certo a dire, Walter Mazzarri, quando i cronisti di 'Sky' gli hanno chiesto un'opinione sulla reazione di Simone Verdi, che ha dimostrato platealmente di non aver digerito la sostituzione al 15' del secondo tempo.

"E' un giocatore come gli altri e bisogna avere rispetto quando si viene sostituiti anche per gli altri, se la società guarderà l’atteggiamento che ha avuto lo multerà” ha aggiunto il tecnico livornese.

Su possibili provvedimenti anche dal punto di vista tecnico, Mazzarri ha dichiarato: "Se meriterà rigiocherà altrimenti starà fuori".

SPORTAL.IT | 12-01-2020 19:25