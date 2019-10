Mazzarri: "I musi lunghi via a gennaio"

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri in conferenza stampa prima della partita di campionato contro il Cagliari ha parlato anche di mercato: "I musi lunghi? Ho parlato con i singoli, i ragazzi si sono riuniti e hanno parlato fra di loro. Il gruppo è unito e non ci sono problemi anche con chi gioca meno, che deve essere un professionista senza che il suo atteggiamento possa contaminare il gruppo. A gennaio chi non è contento chiederà di andare via, gli darò un bacio e si troverà la soluzione migliore".

"C’è sovrannumero dovuto all’eliminazione dall’Europa League e fino a quando non ci sarà la Coppa Italia (a gennaio, ndr) si gioca solo in campionato e ci sono meno partite. Ho due telefoni e i giocatori possono chiamarmi in qualsiasi momento per dirmi se ci sono dei problemi. Chi non è contento non deve avere atteggiamenti che minano il gruppo, finora atteggiamenti di questo tipo non ci sono stati. Anche voi giornalisti dovete riportare le cose come le dico senza fraintendere".

SPORTAL.IT | 26-10-2019 14:59