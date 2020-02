Mazzarri in silenzio: Torino senza conferenza stampa

Aria pesante per il Torino, reduce da una campagna di calciomercato altamente insoddisfacente e da una settimana di cattivi risultati in campo (l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan e soprattutto lo 0-7 interno in campionato contro l'Atalanta).

La squadra resta quindi in ritiro e Walter Mazzarri ha deciso di mantenere il silenzio stampa. Non ci sarà pertanto la tradizionale conferenza stampa che precede di un giorno la disputa delle partite e quindi il tecnico granata non parlerà alla vigilia della trasferta della sua squadra a Lecce.

SPORTAL.IT | 01-02-2020 10:53