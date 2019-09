Mazzarri: "La classifica non si guarda"

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha commentato così la vittoria contro il Milan: "In casa ci sono sempre tante aspettative, c’è il ricordo dell’anno scorso e i ragazzi sentono la responsabilità. Nel primo tempo abbiamo sofferto e i ragazzi sono stati bravi a non subire il secondo gol. Poi ho cambiato modulo, abbiamo fatto bene. La classifica non si guarda mai. Dobbiamo continuare così, l’anno scorso saremmo arrivati quarti, se si guarda il girone di ritorno".

"Il campionato è come il “Giro d’Italia”, si va avanti tappa dopo tappa, adesso bisogno guardare alla prossima finale che è Parma. Zaza e Belotti? Nel primo tempo male, ma si cercano anche troppo e gliel’ho detto. La squadra è formata da 11 giocatori, quando uno è messo meglio degli altri ci deve provare. Sono contento che si vogliono bene ma bisogna fare le cose con logica”.

SPORTAL.IT | 26-09-2019 23:58