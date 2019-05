Mazzarri, l'arrivederci è con le lacrime

Invece di acuire i rimpianti per la mancata qualificazione all’Europa League, il 3-1 con cui il Torino ha liquidato la Lazio nell’ultima giornata di campionato ha dato un’altra soddisfazione a tifosi, allenatore e società.

Quelle pronunciate a fine partita da Walter Mazzarri sono infatti parole d’amore per i colori granata: "Quando sono arrivato c’era un momento di depressione, non era facile pensare che dopo più di un anno si ritrovasse quel connubio tra squadra e tifosi che mi ha riempito di orgoglio e di gioia. Essere riuscito a creare questa bella festa non era facile, questo ci responsabilizza ancora di più per il futuro, ma questa è la strada giusta. il pubblico che mi ha fatto anche commuovere. In un anno sono riuscito ad avere questa ovazione, mi ha commosso e non mi aspettavo così presto questo affetto".

Per il tecnico toscano si parla già di rinnovo, ma Mazzarri frena: “Il Toro è entrato totalmente entro di me. Io in carriera qualche soddisfazione me la sono tolta, ma vedere uno stadio così è una cosa unica. Mi sento parte integrante di una famiglia, se riusciamo a remare tutti insieme può crearsi . Rinnovo? Non c’è fretta, ho ancora un anno. Mi stimano tutti, ho già detto alla società cosa penso e non ci sono problemi”.

Idee chiare sul mercato: "Chiederò alla società che i migliori di quest’anno rimangano. Quelli dello zoccolo duro devono rimanere tutti".

SPORTAL.IT | 26-05-2019 19:15