Mazzarri: "Li abbiamo schiacciati, gara stregata"

Walter Mazzarri ha commentato così lo 0-0 del Torino a Parma: "Li abbiamo schiacciati, abbiamo creato tutti i presupposti per fare gol. E’ la terza partita di seguito che giochiamo con gli stessi giocatori, lì davanti bisogna essere lucidi per fare gol e oggi non ci siamo riusciti. E’ andata così mi dispiace, è stata una partita stregata", spiega a Sky.

"Avevamo tante defezioni, poi questi ragazzi avevano fatto benissimo la scorsa giornata contro la Sampdoria, avrei potuto cambiare se avessi avuto qualche giocatore in più a disposizione. E’ chiaro che si perde lucidità, ma non è una scusante. Abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio troppe volte, anche Belotti non era lucidissimo ma non era facile".

"Oggi meritavamo di essere a un punto dal Milan, ma noi guardiamo noi stessi non guardiamo la classifica. Per come avevamo giocato due giorni fa dovevamo vincere".

SPORTAL.IT | 06-04-2019 17:49