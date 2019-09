Mazzarri: "N'Koulou? Azzerato tutto"

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato alla vigilia della partita contro il Parma: "E' una squadra organizzata e quando riparte è micidiale, hanno giocatori di alto livello e si sono rinforzati. Dobbiamo affrontare con testa e gambe, poche parole e dimostrare sul campo. Dobbiamo essere equilibrati, recuperare immediatamente il pallone per evitare le loro ripartenze".

Sul possibile impiego di N'Koulou: "Si è rimesso in pari, ho spiegato al gruppo che il ragazzo è ripartito da zero. Da oggi si azzera tutto. I cinque nel suo ruolo hanno avuto tutti la possibilità di giocare, io raccolgo i dati e per il rispetto del gruppo potrò fare le scelte. Io devo decidere, ma posso dire che è alla pari con tutti".

SPORTAL.IT | 29-09-2019 13:13