Mazzarri: "Non facciamo calcoli"

"Quota Europa? Sinceramente non ho fatto il calcolo, non ci serve. Mancano sei giornate, cerchiamo di ottenere il massimo e poi vedremo dove saremo in classifica". Walter Mazzarri non ha fatto tabelle e preferisce andare di partita in partita, a cominciare da quella di domani a Marassi. "Il Genoa è una buona squadra, che ha ottenuto ottimi risultati contro le grandi: ha fermato il Napoli, ha vinto contro la Juventus, la Lazio e l'Atalanta. Può mettere in difficoltà chiunque e ha un allenatore esperto. Bisogna andare con le gambe e la testa al top se si vuole ottenere un risultato importante".

Il Toro ha un po' rallentato ma Mazzarri replica: "Noi entriamo sempre in campo per vincere, ma esiste anche l'avversario. Io non mi lamento mai delle assenze, si cerca di ottenere il massimo con gli elementi a disposizione. Anche domenica scorsa avremmo potuto chiuderla e incamerare i tre punti. Dobbiamo cercare di essere più cattivi e cinici sotto porta".

"Il settimo posto, l'ultimo utile in caso che una delle prime vinca la Coppa Italia, è a tiro e i cambi di posizione in classifica avvengono ogni settimana".

SPORTAL.IT | 19-04-2019 16:34